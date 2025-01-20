Политические противники натравили на Фицо психиатров

Специалисты в открытом письме посоветовали премьер-министру Словакии Роберту Фицо провести самоанализ поведения, которое он демонстрирует на публике, а также подумать об отставке. Об этом пишет РИА Новости.

Роберту Фицо указали на недостойное поведение, которое якобы негативно влияет на эмоциональную атмосферу в обществе и вызывает недовольство большой части населения Словаки. В частности авторы сообщения заявили, что премьер-министр критикует всех несогласных оппонентов: от журналистов до обычных граждан. Психологи и психиатры заявили Фицо, что ему стоило провести самоанализ и измениться, либо уйти из политики.

«Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики», — говорится в тексте письма.

Кроме того, в письме специалисты обвинили Фицо в массовом оттоке населения из Словакии. Сам премьер-министр заявил, что правительство возглавил как раз из-за народа, в результате честных демократических выборов. По его мнению, письмо заказали политические недоброжелатели.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо заявил о преклоняющейся перед Украиной оппозиции республики.