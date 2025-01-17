Премьер Словакии заявил о преклоняющейся перед Украиной оппозиции

Ориентирующиеся на Запад оппозиционные силы Словакии ставят интересы Киева выше национальных, а во время встречи с Зеленским пообещали в случае прихода к власти поддержать членство Украины в НАТО и отправить Киеву своих военных. Об этом премьер-министр республики Роберт Фицо написал в Facebook*.

По мнению политика, визит членов оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) в Киев подтверждает тот факт, что они слепо стоят на стороне Украины и больше заботятся о ее интересах, чем о нуждах своей родины. Кроме того, Фицо уличил оппозиционеров в сокрытии информации государственной важности.

«Представители ПС почему-то забыли добавить в свои сообщения из Киева, что они пообещали <...> Зеленскому, что в случае захвата власти поддержат вступление Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории в составе западного воинского контингента, направленного против России», — следует из текста, опубликованного на странице политика в социальной сети.

Он также заявил, что эти обещания кардинально не согласуются с национальными и государственными интересами, которые стоят перед Словакией.

Ранее сообщалось о том, что Фицо отказался посещать Киев по приглашению Зеленского.

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