Политический театр: эксперт оценил мирные инициативы США по Украине

В Женеву экстренно прибыли спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Официально стартовал очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Однако чем активнее американская сторона мелькает в новостных лентах, тем громче звучит вопрос: почему при таком напоре до сих пор нет даже базовых договоренностей с Киевом? Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что проблема не в отсутствии попыток, а в их качестве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, да, Трамп искренне хочет вписать свое имя в историю как глобальный миротворец, которому осталось закрыть последний крупный конфликт. Но одного желания мало. Те предложения, которые Вашингтон уже набросал на стол (а их, к слову, существует аж два варианта — на 28 и на 20 пунктов), при ближайшем рассмотрении выглядят сырыми. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, США придется копнуть гораздо глубже и выдать реалистичные, а не декларативные инициативы, способные стать мостом для компромисса.

Эксперт подчеркнул, что пока мы наблюдаем не столько мирный процесс, сколько политический театр. Трамп, вероятно, осознал, что мгновенно «разрубить узел» не выйдет, и теперь пытается хотя бы заморозить конфликт. Это позволит ему отрапортовать об успехе, приписать себе историческую заслугу и, кто знает, может быть, даже замахнуться на Нобелевскую премию. Но настоящий мир требует политической воли всех сторон и скрупулезной работы, а не эффектных жестов. Поэтому, скорее всего, нас ждет еще множество подобных женевских раундов, прежде чем риторика о перемирии превратится в реальность.

Ранее политолог Синельников-Оришак развеял иллюзии о женевских переговорах.