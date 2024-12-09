Politico: ЕК просит выделить 100 млрд евро на подготовку к «российской агрессии»

Еврокомиссия затребовала у государств ЕС выделения 100 млрд евро на то, чтобы была проведена подготовка к «российской агрессии». Об этом сообщил журнал Politico.

Журналисты привели призыв еврокомиссара Андрюса Кубилюса, который ранее занимал пост премьера в Литве. Он заявил, что европейские страны могут потерпеть неудачу на Украине, и в таком случае вероятность нападения на них со стороны России существенно возрастает.

«Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии», — указал он.

По этой причине Евросоюзу стоит выделить из своего бюджета сумму в 100 млрд евро, которая пойдет на подготовку к отражению возможной атаки РФ.

Ранее еврокомиссар Рейндер сообщил, что ЕС потратило на помощь Украине уже 124 млрд евро. По его утверждению, это оказалось совершенно недостаточным, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Все украинским союзникам стоит как можно быстрее нарастить поддержку Киева.