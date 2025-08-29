Politico: ЕС активно обсуждает создание на Украине 40-километровой буферной зоны

Главы государств-членов Европейского союза всерьез обсуждают идею создания 40-километровой буферной зоны на Украине для урегулирования длящегося последние три с половиной года конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.

Подчеркивается в материале, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны как способ урегулирования украинского конфликта через уступки, которые были бы выгодны России.

Страны-члены ЕС одновременно с этим рассматривают возможность размещения в буферной зоне от 4 до 60 тыс военных, большинство из которых будут предоставлены самой Украиной.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство в адрес украинского лидера Владимира Зеленского и европейских стран из-за их неосуществимых условий по урегулированию сложившейся ситуации.