Politico: Латвия намерена депортировать более 800 россиян

Фото: [ Транспортно-логистический центр «Электроугли» в Богородском г. о./Медиасток.рф ]

Более 800 граждан России будут высланы из Латвии за предполагаемые нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на Мадара Пуке, директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции.

Она сообщила изданию, что указанные лица обязаны покинуть страну до 13 октября. После этой даты их пребывание в республике будет считаться незаконным.

В Латвии латышский язык признан единственным государственным. Русскому языку присвоен статус иностранного. В школах планируется полный переход на латышский язык обучения в течение трёх лет.

Ранее эстонский МИД вызвал российского посла из-за предложения учебы в России.