Эстонский МИД вызвал российского посла из-за предложения учебы в России

Эстонский МИД направил ноту протеста посольству России. Причиной стало опубликованное диппредставительством объявление о наборе абитуриентов в российские вузы, которое власти Эстонии сочли провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Эстонии выразило официальный протест российскому посольству в Таллине. Поводом стала публикация дипломатами информации о наборе на бесплатное обучение в вузах России. Эстонская сторона расценила это как сознательное побуждение граждан к нарушению национального законодательства.

В ноте, направленной посольству, МИД напомнил о действующем с декабря 2024 года запрете. Он ограничивает участие молодежи младше 21 года в мероприятиях, организуемых властями России или Белоруссии. Под ограничения подпадают как граждане Эстонии, так и обладатели вида на жительство.

По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства Маркуса Цахкны, такие публикации подвергают жителей страны серьезному риску. Им грозит административная или уголовная ответственность за сознательное содействие нарушению санкционного режима. Регистрация заявок на обучение в РФ на 2026/2027 учебный год началась в середине сентября.

