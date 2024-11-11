Politico: православную церковь в Вестеросе подозревают в шпионаже на Россию

Недавнее строительство православной церкви в шведском городе Вестерос привлекло внимание и вызвало подозрения о возможном шпионаже за рядом стратегически важных объектов, таких как расположенный неподалеку аэропорт, очистные сооружения и энергетические компании, сообщил Politico. Город находится примерно в 80 километрах к западу от Стокгольма.

Как отметил эксперт по России из Шведского университета обороны Маркус Йоранссон, церковь может стать потенциальной базой для сбора информации как о работе аэропорта Вестерос, так и о деятельности крупных энергетических фирм.

Когда шведские оборонные силы проводят учения в или около аэропорта, как это было в июне, их действия могут быть под пристальным наблюдением церкви.

Служба безопасности Швеции (Säpo) ранее высказывала подозрения насчет того, что представители церкви могли иметь связь с лицами, работающими на российские спецслужбы.

В результате шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST) приняло решение прекратить финансовую поддержку церкви. Представители церковной общины, общавшиеся с SST, опровергли слухи о своих связях с российскими разведчиками.

Ранее сообщалось, что МИД Беларуси выразил протест послу Японии из-за подозрений в шпионаже.