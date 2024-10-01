Politico: решение Израиля по «Хезболле» вызвало раскол в правительстве США

По информации источника, против него выступили чиновники в Пентагоне, Госдепе и разведке. Они считают, что из-за этого увеличивается риск втягивания американских войск в конфликт.

Белый дом, наоборот, поддержал решение Тель-Авива, несмотря на публичные призывы президента США Джозефа Байдена сократить удары. Такие разногласия привели к расколу в руководстве Штатов.

По данным газеты, спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн и главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк уже проинформировали Израиль о согласии Вашингтона.

ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Ранее были зафиксированы авиаудары по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры движения, в том числе генеральный секретарь организации Хасан Насраллы.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчитались об ударах по нескольким тысячам целей. На удары со стороны Израиля «Хезболла» отвечает ракетными обстрелами по северу страны. Боевики также увеличили дальность атак. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам и попадания в жилые дома. Накануне боевики запустили ракеты по Тель-Авиву, которые сбила система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Из-за обострения ситуации более 90 тыс. человек покинули свои дома в южном Ливане.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 30 сентября, ЦАХАЛ сообщил о проведении наземной операции в Ливане. Военные начали заходить на территорию страны. Ливанская армия не оказывала сопротивление.