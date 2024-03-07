Politico: Шольц боится отправлять ракеты Taurus Украине из страха перед Россией

«Аргумент Шольца заключается в том, что поставки Киеву такого оружия <...> встревожили бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии», — пишет автор материала.

Также аналитики издания вспомнили историю двадцатого века и результаты Первой и Второй мировых войн. В материале утверждается, что большие потери Германии в борьбе с Россией в те времена сформировали новую «коллективную психику немцев» и их четкое нежелание усугублять отношения с РФ.

Авторы статьи утверждают, что позиция Шольца по поставкам Киеву такого типа боеприпасов как ракеты Taurus могут свидетельствовать о том, что конечное желание руководителя Германии заключается в скорейшем мирном урегулировании конфликта на Украине.

На прошлой неделе главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своих соцсетях «слитую» запись переговоров офицеров бундестага, в котором они обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту ракетой Taurus. Также немецкие военнослужащие отмечали, что сделать это нужно таким образом, чтобы Берлин не стал участником конфликта с Россией.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал разумным отказ Шольца поставить ракеты Taurus.