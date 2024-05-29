Politico: Шольц поддержал идею разрешить Киеву бить оружием Запада по РФ

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, после череды собственных заявлений о неприятии идеи разрешить Киеву бомбить российскую территорию, похоже, решил переобуться и теперь считает иначе, пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник в германских политических кругах.

По словам собеседника американских журналистов, Шольц якобы, после вчерашнего визита в Берлин президента Франции Эммануэля Макрона, все таки склонился с сторону того, что нужно официально дать возможность ВСУ атаковать западным оружием ту территорию РФ, что признана международным сообществом.

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, утверждает, что Шольц выступает за применение западного оружия для атак внутри России», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник журналистов также добавил, что Шольц не стал возражать против этой позиции, отметив, что это законное право Украины на самооборону.

Ранее стало известно, что Швеция разрешила Украине бить по России поставленным ею оружием.