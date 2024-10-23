Путин назвал единомышленниками входящие в БРИКС страны

Президент России Владимир Путин охарактеризовал страны-участниц группы БРИКС как единомышленников, способствующих укреплению международного сотрудничества. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.

XVI саммит БРИКС начался 22 октября в Казани. На встречу прибыли 36 делегаций из разных стран, включая представителей КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Эфиопии, Палестины. Также на мероприятие прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш.

На заседании Путин отметил, что состав БРИКС включает в себя государства с разнообразными континентами, моделями развития, религиями и культурами. Это, по мнению российского лидера, обогащает сотрудничество в рамках организации.

Говоря о целях и принципах БРИКС, Путин акцентировал внимание на ценностях равенства, добрососедства и взаимного уважения, которые лежат в основе взаимодействия между участниками.

«Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем», — отметил Путин.

БРИКС — это международная организация, изначально состоящая из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Сейчас в содружестве состоят девять государств, включая Иран, Египет, Эфиопию и ОАЭ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство НАТО не является препятствием для интеграции в БРИКС.