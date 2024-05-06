За некоторыми группами демонстрантов, которые протестуют в Соединенных Штатах, стоят те же самые крупные спонсоры, ранее выделявшие деньги на предвыборную кампанию Байдена. Данные об этом опубликовало издание Politico.

Журналисты отметили, что сейчас в США идут массовые акции протеста в защиту Палестины. Главу Белого дома называют «геноцидным Джо» за его поддержку Израиля. Журналисты проанализировали, кто же спонсирует протестующих. Они обнаружили среди таких меценатов Билла и Мелинду Гейтс, Джорджа Сороса, Дэвида Рокфеллера-младшего и многих других. Это те же самые люди, которые ранее поддерживали Байдена в его политической карьере. Получается, что те люди, которые помогали нынешнему главе Белого дома прийти к власти, теперь выступают против него.

«Некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания», - указали журналисты.

В последнее время основой протестных групп в США стали студенты. В особенности выделяются кампусы самых престижных высших учебных заведений, в них поддержка палестинцев наиболее заметна и ощутима.

Ранее глава демократической фракции в Палате представителей Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты не могут допустить поражение Украины. Крах украинской армии может привести к отправке военнослужащих США на украинскую территорию для участия в войне против РФ.