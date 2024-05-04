Politico: США боятся отправлять Украине свои разведывательные БПЛА

Соединенные Штаты боятся отправлять Киеву свои разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper из-за опасений, что российские ВС собьют их. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Politico со ссылкой на источники.

Авторы указали, что данные дроны возглавляют список оружия, которое Украина требует у американского руководства. Согласно информации собеседников издания, украинские ВС пытаются при помощи данных дронов провести летом ряд своих операций глубоко за линией фронта.

Источники также утверждают, что украинское руководство собирается использовать данную модель БПЛА исключительно в разведывательных целях. Тем не менее Соединенные Штаты слишком напуганы мыслью о том, что разработка окажется в руках у российских военных после их нейтрализации.

Ранее немецкая газета Welt заявила, что в РФ разработали новую ТОС для прорыва обороны.