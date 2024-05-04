Welt: у РФ появилась новая ТОС для прорыва обороны

Россия разработала новое «устрашающее» вооружение – усовершенствованную модель системы ТОС-3, от которой невозможно спрятаться даже в бункере. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Die Welt со ссылкой на документы военных аналитиков.

Эксперты считают, что новое российское оружие является новым витком развития систем ТОС-1 и ТОС-2. Подробных данных о возможностях третьей модели пока неизвестны, но если она в ближайшем времени окажется на поле боя, данная система будет страшнейшим оружием в конфликте на Украине, заявили журналисты.

Аналитики также выразили мнение, что появление ТОС-3 должно еще сильнее увеличить мощь войск РФ, ведь сила снарядов системы сделает ее «артиллерией прорыва», от которой не удастся скрыться даже в бункере, пишет газета.

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил изданию, что новое оружие РФ представляет собой еще более разрушительную версию прошлых двух поколений. По его словам, новинка способна запускать свои смертоносные снаряды на еще большее расстояние.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может быть завершен за 2 недели.