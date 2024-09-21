Politico: США экстренно перебрасывают дополнительные военные силы на Аляску из-за России

Пентагон начал заниматься спешной переброской своих дополнительных сил на Аляску. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники в Минобороны США, причиной тому якобы «увеличивающаяся активность» России в регионе.

Также Вашингтон беспокоит соседний с РФ Китай, что также активизировался в указанных широтах в военном плане.

Как приводится в материале издания, американцы уже направили на Аляску оснащенное ракетной системой большой дальности армейское подразделение, а также эсминец Sterett. Помимо этого, приведена в состояние повышенной боевой готовности эскадрилья истребителей ВС США, размещенная в этом штате на одной из военных баз Пентагона.

«Сенатор Дэн Салливан в беседе с изданием выразил беспокойство в связи с предоставленной информацией об активности России рядом с этим регионом», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь подразделения российской противоракетной обороны выявили в небе над регионами РФ и ликвидировали 101 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.