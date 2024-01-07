Politico: тайная госпитализация Остина привела в ужас Белый дом

Пентагон предпочел не уведомлять администрацию США о госпитализации главы Минобороны Ллойда Остина. Этот факт стал холодным душем для Белого дома, когда вскрылось происходящее в руководителем оборонного ведомства, пишет издание Politico.

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января наступившего года. Причиной стали некие осложнения в ходе планового обследования. Об этом, как пишут журналисты, в администрации президента США Джо Байдена узнали лишь только через три дня.

«Это известие стало шоком для высших должностных лиц, включая советника (президента США. – прим. ред.) по нацбезопасности Джейка Салливана, которые не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений», – пишет Politico.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «не даст России» победить на Украине.