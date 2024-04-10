Politico: тысячи жителей Венгрии вышли на акции протеста против премьер-министра Орбана

Виктора Орбана собственные сограждане обвиняют в том, что он сделал страну своей собственностью. Началом скандала стало помилование человека, осужденного за педофилию. Об этом сообщило издание Politico.

В прошедшие выходные тысячи венгров высыпали на улицы Будапешта на массовые акции протеста. Они требовали от Виктора Орбана, чтобы он подал в отставку. Протесты возглавил юрист Петер Мадьяр, который утверждает, что глава правительства присвоил себе право распоряжаться страной, как личной собственностью. Его поддерживают очень многие граждане Венгрии.

«Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов», - указали журналисты.

Массовые протесты на венгерских улицах начались после того, как президент страны Каталин Новак решила помиловать сообщника педофила. Он когда-то выгораживал своего подельника, который насиловал детей в детдоме. Люди массово выступили против такого акта. Они начали заявлять о своем недоверии правительству.

Ранее Виктора Орбана оскорбила депутат Верховной Рады Украины Геращенко. Она назвала венгерского политика диктатором и тираном. По ее словам, эти качества премьера не дают Венгрии состоять в Евросоюзе и НАТО.