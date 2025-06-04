Politico: удары ВСУ по российским аэродромам не повлияли на положение ВС РФ на фронте

Удары Киева по российским военным аэродромам 1 июня не способны изменить стратегическую расстановку ВС РФ и не угрожают преимуществу российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет издание Politico.

Эксперты указывают на то, что попытки Украины нанести удары по российским аэродромам не приведут к потере российской инициативы на поле боя.

Отмечается, что Россия продолжает усиленно наращивать производство оружия, в том числе баллистических ракет и ударных беспилотников. Это, по мнению аналитиков, дает большое преимущество российской армии.

В то же время ВСУ имеют ограниченные ресурсы для противодействия российским ударам. В украинской армии есть всего восемь комплексов противовоздушной обороны Patriot, из которых только шесть функционируют одновременно.

Вооруженные формирования Украины расходуют по два снаряда на отражение одного российского удара, а запасы снарядов Patriot истощаются — по неофициальным данным, осталось не более 200 снарядов.

Отмечается, что даже возможное западное пополнение арсенала может не решить проблему дефицита в ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили семь украинских БПЛА.