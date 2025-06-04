Российская ПВО сбила семь украинских БПЛА за ночь

В ночь на 4 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников авиационного типа. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным министерства, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Крымом, два — над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области во время атаки БПЛА на аэродром выходили на улицу с ружьями, чтобы препятствовать пролету вражеских дронов. По информации канала, таким способом удалось уничтожить минимум пять БПЛА. По словам горожан, дроны летели на низком расстоянии от земли — ориентировочно на высоте второго этажа.