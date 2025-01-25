Politico узнало о первых разногласиях в команде Трампа

Разногласия в команде президента США Дональда Трампа, связанные с введением пошлин на импортные товары, возникли из-за неопределённости в этом вопросе, сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники в окружении республиканца.

По информации, полученной от трех анонимных источников, знакомых с ходом дискуссий в администрации президента, можно сделать вывод, что глава государства пока не определился с тем, как и когда будут вводиться пошлины на товары.

«Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — говорится в материале.

Сообщается, что после того как Дональд Трамп вступил в должность, он ещё не приступил к рассмотрению вопроса о таможенных пошлинах.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, всеобъемлющие и универсальные тарифы будут введены в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами.