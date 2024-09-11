Политолог Фельдман считает, что поведение Харрис и Трампа на дебатах напоминает детей в песочнице

По словам политолога Павла Фельдмана, бывший президент США, республиканец Дональд Трамп и демократка, вице-президент Камала Харрис в ходе дебатов показали низкий уровень политической дискуссии и выглядели как дети. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что они оба говорили лозунгами, тем самым показывая полное отсутствие оригинальных идей и поверхностное восприятие реальности. Так, оба кандидата в президенты США не имеют четкого плана по выводу своей страны из кризиса. На фоне действующих лидеров Китая и России кандидаты в президенты США смотрятся как дети, которые не могут поделить игрушку в песочнице.

По мнению эксперта, модераторы встречи от телеканала АВС откровенно подыгрывали вице-президенту. При этом Трамп говорил разумные вещи об угрозе ядерной войны и недопустимости роста военной эскалации, тем не менее его слова были проигнорированы собеседницей и модераторами. Так, Харрис в отличие от Трампа не желает прекращения украинского кризиса.

Он добавил, что также политтехнологи Демократической партии проделали с Харрис колоссальную работу, поскольку она выглядела довольно энергичной.

Ранее сообщалось, что первые минуты дебатов Трампа и Харрис начались по системе «Ты виноват!» — «Нет, ты виновата!».