Politico: в ЕС не хотят видеть Каллас на посту главы евродипломатии из-за ее отношения к России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вряд ли сможет рассчитывать на место Жозепа Борреля во главе европейской дипломатии из-за ее позиции по России, считает издание Politico.

Каю Каллас называли и вероятным преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, но и эту должность ей вряд ли предложат из-за яростной русофобии.

«Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — прокомментировал слухи в беседе с Politico неназванный европейский чиновник.

Кая Каллас была одной из немногих, кто поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе на Украину войск стран ЕС. Также она активно выступает за конфискацию замороженных российских активов.

В середине февраля МВД России объявило эстонского премьера в розыск. Кае Каллас вменяется в вину уничтожение памятников советским воинам.