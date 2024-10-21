Politico: в ЕС обсудят развертывание европейских миротворческих сил на Украине

Анонимный европейский чиновник рассказал изданию, что вопрос о вводе миротворцев в Украину в любом случае будет поднят. Он также предположил, что подобная инициатива может быть рассмотрена Европейским союзом «после завершения украинского конфликта».

Ранее сообщалось, что министр обороны США прибыл в Киев для встречи с украинским руководством. В ходе своего визита он акцентирует внимание на обязательствах Соединенных Штатов по поддержке Украины в военной сфере.