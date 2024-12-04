Сийярто: Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка

Венгрия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой сделать исключение из санкций против Газпромбанка для расчетов за газ, поступающий из России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после второго дня заседания глав МИД стран НАТО, его выступление транслировал телеканал М1.

Он отметил, что такая ситуация не была бы уникальной, поскольку некоторые российские банки уже имеют аналогичные исключения в США.

Это объясняется тем, что Соединенные Штаты закупают большие объемы урана у России и осуществляют платежи через российские банки, для чего определенные банки получают исключения. Таким образом, подобный подход мог бы позволить странам Центральной и Восточной Европы проводить расчеты за газ.

Ранее сообщалось, что Европа ввела санкции против российского «Газпромбанка» и теперь ей будет сложнее проводить расчеты за газ, поступающий из РФ.