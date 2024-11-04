Politico: власти европейских стран боятся резкого прекращения Трампом помощи Киеву

По словам дипломата одной из стран Европы, государства Старого Света боятся, что кандидат в президенты Штатов республиканец Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может резко отменить помощь Незалежной. Об этом сообщает газета Politico.

Уточняется, что слова экс-лидера США прекратить украинский конфликт в течение суток воспринимается европейскими странам всерьез. Они полагают, что помощь может прекратиться моментально.

Напомним, что в Штатах завтра пройдут президентские выборы. Демократическую партию на них представит вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший лидер страны Дональд Трамп.

Ранее стало известно об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому, который завершит войну Украине.