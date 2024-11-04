СМИ узнали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому, который завершит войну Украине

Кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп, может в случае своей победы выставить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум о незамедлительном прекращении боевых действий на Украине, пишет издание Hill.

Автор материала не раскрывает всех подробностей ультиматума Трампа. Однако заявляет, что предложение американца якобы будет максимально эффективным в достижении мира.

«Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон. В отношении Украины он подтолкнет президента Владимира Зеленского к столу переговоров с помощью сокращения американской поддержки. России он мог бы пригрозить прямо противоположным: расширением поддержки Украины со стороны США и жесткой экономической войной против России», — подчеркивается в статье.

Ранее издание The Economist писало, что Дональд Трамп в случае своего въезда в Белый дом может довести Украину до капитуляции.