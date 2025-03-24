Глава консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с ухудшением своего влияния на социал-демократов, с которыми его партия ведет переговоры о создании нового коалиционного правительства. Об этом стало известно изданию Politico.

Отмечается, что это произошло после того, как он согласился на наращивание государственного долга ФРГ.

Переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) продолжаются, однако существует серьезное противоречие — СДПГ настаивает на ослаблении «долгового тормоза». Как утверждает издание, ранее это привело к распаду действующей коалиции.

Кроме того, парламент Германии одобрил изменения, позволяющие увеличить расходы на оборону и создать инфраструктурный фонд — шаг, который был поддержан ХДС/ХСС.

Как пишет Politico, СДПГ не собирается идти навстречу Мерцу по вопросам ужесточения миграционного регулирования и урезания социальных расходов — позиции партий по этим вопросам радикально расходятся. В результате Мерцу придется «сдвигаться влево» и отказываться от своих предвыборных обещаний. Утверждается, что это может снизить его поддержку среди консервативного электората и привлечь сторонников правой радикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил Фридриха Мерца с Йозефом Геббельсом и напомнил ему про нацистскую Германию.