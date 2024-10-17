Politico: Зеленский заверил власти США, что у него есть все, что нужно для победы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд неожиданных заявлений, которые привлекли внимание властей США, пишет газета Politico. О своих планах он рассказал представителям Белого дома во время своего недавнего визита в Вашингтон.

Зеленский отметил, что у него уже есть все необходимое для ведения борьбы. При этом он не делал прямых запросов на дополнительное финансирование.

Отмечается, что это подтвердил сенатор Крис Мерфи. Он подчеркнул, что у Украины действительно есть достаточные для этого ресурсы.

Тем не менее Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускоренной поставки систем вооружений. Он также попросил разрешения использовать это оружие для более глубоких ударов по территории РФ.

Действующая программа финансирования Украины со стороны США завершится в начале 2025 года. На данный момент официального подтверждения о ее продлении нет.

В то же время постпред США при НАТО Джулианна Смит подчеркнула, что Вашингтон сохранит свои позиции по ограничениям на использование Украины дальнобойного оружия. В настоящее время Белый дом разрешает использование такого типа оружия для защиты Харькова.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах президента страны не будет продолжить курс действующего главы Белого дома Джо Байдена.