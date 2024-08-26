Политик Дюпон-Эньян назвал Макрона лицемером после слов об аресте Дурова

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пришел в негодование от слов президента Эммануэля Макрона. Политик в соцсети X обвинил французского главу в лицемерии из-за слов о «неполитическом» аресте программиста Павла Дурова.

Президент Франции опроверг, что задержание и арест Дурова имели политическую подоплеку. По его словам, все происходило якобы согласно законодательству. Однако в этих словах усомнились многие.

Одними из первых отреагировали депутаты партии «Вставай, Франция». От их лица высказался лидер движения Николя Дюпон-Эньян.

«Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом», — написал политик.

Напомним, программиста и долларового миллионера Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Ситуация связана с деятельностью Telegram. В мессенджере обнаружили слишком много запрещенных каналов и схем, которые противоречат многим законам стран ЕС. Известному разработчику грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее появились подробности об обвинении Павла Дурова.