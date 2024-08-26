Стало известно, в чем обвиняется Павел Дуров
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Бизнесмен Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам преступлений в мессенджере Telegram. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило РИА Новости.
«Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram», — цитируют Рейтер журналисты РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что задержание программиста Дурова не связано с политикой.
Создателя популярного мессенджера задержали в парижском аэропорту 24 августа. По данным СМИ, из-за отказа Telegram предоставлять конфиденциальные данные пользователей его основателя могут признать причастным к нескольким правонарушениям. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Дуров является гражданином Франции.
Ранее сообщалось о том, что лидер партии ЛДПР предложил создать комитет в поддержку Павла Дурова. Об этом Леонид Слуцкий заявил в своем телеграм-канале.