Стало известно, в чем обвиняется Павел Дуров

Бизнесмен Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам преступлений в мессенджере Telegram. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило РИА Новости.

«Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram», — цитируют Рейтер журналисты РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что задержание программиста Дурова не связано с политикой.

Создателя популярного мессенджера задержали в парижском аэропорту 24 августа. По данным СМИ, из-за отказа Telegram предоставлять конфиденциальные данные пользователей его основателя могут признать причастным к нескольким правонарушениям. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Дуров является гражданином Франции.

Ранее сообщалось о том, что лидер партии ЛДПР предложил создать комитет в поддержку Павла Дурова. Об этом Леонид Слуцкий заявил в своем телеграм-канале.