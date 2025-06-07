Прием новое производство убеждают открыть крупнейшего производителя автомобилей.

Такое решение лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал сумасшедшим.

"Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?" — написал он на своей странице в соцсети X.

В субботу, 7 июня, министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией намерен запустить на Украине производство дронов. Названия этих компаний он не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ перед встречей с Трампом провел консультации с Макроном и Стармером.