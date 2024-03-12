Политик Филиппо считает, что победа Трампа в США нарушит стратегию ЕС

Глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к сбою «в стратегическом планировании» Европейского союза (ЕС). Таким мнением политик поделился с РИА Новости .

Филиппо заявил, что политика Евросоюза полностью зависит от Вашингтона.

«Мы больше не сможем быть синхронизированы с американцами, потому что они сами перейдут в «лагерь плохих», — сказал Филиппо.

Несмотря на это, считает французский политик, победа Трампа не будет означать полное прекращение зависимости Европы от США, несмотря на то, что он открыто заявляет о намерении выйти из НАТО.

Филиппо заявил, что страны ЕС имеют разные финансовые и военные возможности и стратегическое лидерство, чем США. Он подчеркнул, что именно Вашингтон вкладывает в альянс 85%.

Ранее Трамп на одном из выступлений перед избирателями рассказал, что, в случае его победы на выборах президента США и в случае нападении на Евросоюза России, Вашингтон не будет защищать НАТО.

Трамп был 45-м президентом Соединенных Штатов. Он представляет партию республиканцев и является основным оппонентом действующего главы государства Джо Байдена (демократа). Выборы президента США пройдут в ноябре 2024-го года.

Ранее мы сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг заявления о расширении стран-участниц альянса с ядерным оружием.