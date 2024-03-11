Столтенберг опроверг информацию о расширении стран НАТО с ядерным оружием
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен расширять число стран-участниц блока, на территории которых будет размещено ядерное оружие.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Слова Столтенберга приводит «Интерфакс».
«У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие», — сказал он.
Генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс регулярно оценивает ситуацию с обычным вооружением в государствах-участниках. Столтенберг подчеркнул, что блок также не имеет планов размещать боевые группы в Швеции.
11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции в честь того, страна стала новым членом альянса. На церемонии поднятия флага также присутствовал Столтенберг. Официально Швеция присоединилась к альянсу 7 марта.
На данный момент в НАТО входит 32 государства. В апреле 2023-го года к альянсу присоединилась Финляндия.
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