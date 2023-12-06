Президент Украины Владимир Зеленский, по сути, потерял свою актуальность для стран НАТО, и его союзники на Западе отворачиваются от него один за другим. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Также политик заметил, что и на самой Украине с каждым днем все ширится недовольство Зеленским как среди его соратников, так и среди простых граждан страны.

«Падение Зеленского происходит стремительно... Его бросают одна за другой страны — члены НАТО», — приводится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг «дна бочки» в данном вопросе.