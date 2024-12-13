Киев создал невероятно тяжелые условия жизни для обычных граждан на Украине, по этой причине люди предпочитают уехать в РФ. Такое заявление сделал Виктор Медведчук, глава совета движения «Другая Украина». Его слова привела медиаплатформа «Смотрим.ру».

По мнению политика, простым украинцам сейчас невероятно трудно выживать в тех условиях, которые для них создал режим Зеленского. По этой причине они покидают родные места и отправляются в Россию.

«Возврат тысяч граждан Украины на территории, не контролируемые Киевом, и выбор России как постоянного места жительства стали одним из основных явлений в украинской действительности», — указал Медведчук.

Ранее Медведчук предупредил о близости того момента, когда Запад начнет делить украинскую территорию. Ее расчленят на части, после этого начнутся торги за каждый отдельный кусок. Польша и Румыния, по его мнению, получат свою долю земель.