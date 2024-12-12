Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла проверять общественное мнение, когда говорила о выгоде приобретения газа у России. Так считает Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет. Его слова привело РИА Новости.

Ранее во время своего выступления на телевидении Меркель заявила, что не думает, что многолетний опыт покупки природного газа у России ошибкой. Она считает очень выгодной эту сделку, причем сразу для обоих государств. Нимайер прокомментировал это высказывание. По его мнению, Меркель могла мониторить общественное мнение таким заявлением. Ее сопартийцы по Христианско-демократическому союзу увидят, как такое сообщение воспримет общество в ФРГ.

Нынешний лидер ХДС Фридрих Мерц сам метит в канцлеры, и он может поступить крайне прагматично, забыв ряд обещаний Киеву, которые ранее давала Германия. Он в состоянии наладить отношения с РФ и Путиным.

Ранее Меркель в очередной раз пожаловалась на то, что Путин запугивал ее собакой. Во время встречи глав двух государств к месту общения российского президента и немецкого канцлера забрел крупный пес. Глава РФ якобы знал о ее фобии и таким образом продемонстрировал свою силу и оказал давление.