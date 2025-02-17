По словам политического консультанта Марии Сергеевой, Москва не станет портить отношения с союзниками в обмен на помощь Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что маловероятен тот факт, что Россия хвостиком завиляет и немедленно побежит к Штатам, разорвав союзнические отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем в обмен на поддержку Белого дома в мирном урегулировании украинского конфликта. Особенно неактуально это сегодня, когда российская армия побеждает в ходе спецоперации.

По мнению эксперта, эпоха романтизма ушла, команда главы государства прекрасно понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Ранее Келлог раскрыл план США по разрушению союза России с тремя странами.