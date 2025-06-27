На саммите НАТО в Нидерландах было озвучено требование президента США Дональда Трампа: страны-участницы должны увеличить военные расходы с 2% до 5% от ВВП. Однако в документах саммита выяснился важный нюанс: это увеличение носит рекомендательный, а не обязательный характер. Италия и Испания уже заявили, что не готовы выполнить пожелание Трампа из-за отсутствия финансовых возможностей. Политобозреватель Марк Бернардини раскритиковал саммит, назвав его недолгим и показавшим отсутствие реального единства в Альянсе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, отказ Рима имеет знаковый характер, поскольку итальянская экономика — третья экономика ЕС. Эксперт связал это с тяжелым экономическим положением Европы, усугубленным санкциями, отметив, что риторика поддержки Украины не подкреплена ресурсами: «Денег нет, и даже не держитесь». США отказываются нести бремя в одиночку.

Эксперт видит в этой ситуации глубокое противоречие. Требования наращивания военных усилий (метафорический «пистолет на стене» по Чехову) не подкреплены готовностью союзников платить и реальными механизмами принуждения. Это создает кризис доверия и подрывает солидарность внутри Блока.

По его мнению, выдвигая громкие требования (как «пистолет на стене»), Альянс должен быть готов к их исполнению («выстрелить»). В противном случае такие заявления теряют смысл и лишь демонстрируют слабость и разобщенность НАТО перед лицом амбиций США и экономических реалий Европы.

Ранее министр обороны Италии Крозетто заявил, что НАТО ведет его страну к катастрофическому началу третьей мировой.