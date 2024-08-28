Политолог Асафов назвал истинный мотив задержания Дурова во Франции

Глава компании Meta* Марк Цукерберг обвинил администрацию президента США Джо Байдена в давлении на компанию с целью цензурирования контента о коронавирусе, заявив, что окончательное решение об удалении контента принимала сама платформа, несмотря на давление властей. Также Илон Маск, владелец соцсети X*, отметил, что Цукербергу не грозит задержание, поскольку он ограничивает свободу слова и предоставляет правительствам тайный доступ к данным пользователей. Политолог Александр Асафов рассказал, связаны ли данные заявления с задержанием Павла Дурова в парижском аэропорту и какой скрытый посыл они несут. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, маловероятно, что поступит значимая реакция от американского истеблишмента. В целом найдутся и оправдательные основания, якобы, что был необходим был фактчекинг, таковы были обстоятельства и прочее.

Эксперт отметил, что Илон Маск однозначно высказывается в пользу Трампа, а заявление Цукерберга также может быть адресовано именно «туда», если не будет действий по антикризу со стороны Харрис, которая может назвать ряд иных деструктивных эпизодов, связанных с соцсетями.

По его мнению, заявление Цукерберга не окажет сильного влияния ни на одно из обстоятельств избирательной кампании в США, так как настоящая причина задержания Дурова скрыта. У заинтересованных в аресте российского предпринимателя лиц имеется желание усилить контроль, так как соцсети им не подвластны и необходимо усилить контроль в иных направлениях.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потребовал у президента Франции объяснить основания для ареста Дурова.



*признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ соцсеть.