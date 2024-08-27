Маск потребовал у президента Франции объяснить основания для ареста Дурова

Американский предприниматель Илон Маск потребовал у президента Франции Эммануэля Макрона высказаться об основаниях для задержания создателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник, 27 августа, он написал в своих соцсетях.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — заявил Маск.

Накануне французский лидер Макрон отметил, что причины ареста Павла Дурова никак не связаны с политикой. Политик добавил, что его государство «чтит принцип свободы слова».

24 августа разработчика Павла Дурова арестовали французские силовики в парижском аэропорту. Программисту грозит до 20 лет тюрьмы из-за отказа в сотрудничестве с властями Франции по вопросам киберпреступности в его приложении. Мужчине предъявили обвинение по 12 статьям УК Франции.

Ранее сообщалось о том, какие фамилию и имя выбрал Дуров, когда получал французский паспорт. Известный разработчик взял имя «Поль» и фамилию «дю Ров».