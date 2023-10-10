Политолог Асафов объяснил, почему уже пошла деконструкция США

Политолог Хал Брэндс заявил, что атаки ХАМАС на израильскую территорию стали ярким примером того, что эпоха Пакс Американа завершается. Политолог Александр Асафов высказал свою точку зрения относительно данного заявления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, американоцентричная модель бытия уже ушла в прошлое, хотя ее по-прежнему станут считать главной.

Он добавил, что идущие в настоящее время митинги и выступления имеют в себе суть антиамериканских антигигемонистских кампаний.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».