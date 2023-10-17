Политолог Асафов объяснил причины нежелания США перемирия между Израилем и Палестиной

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что голосование в Совбезе ООН по отечественному проекту резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке показало выступающих за перемирие и преследующих узкокорыстные цели. По словам политолога Александра Асафова, Вашингтон и его сателлитов показали заинтересованность в достижении своих задач, а не в прекращении конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что у союзников США имеются собственные политические задачи, в которые включена и предстоящая президентская кампания в Штатах.

По мнению эксперта, Вашингтон не интересует безопасность и спасение людей, он заинтересован в демонстрации готовности перебросить авианосец и две тысячи морских пехотинцев, то есть ему важна внешнеполитическая задача.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».