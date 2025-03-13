Политолог Асафов оценил план Трампа о временном перемирии

По словам политолога Александра Асафова, американский план о тридцатидневном прекращении огня в Незалежной Москва готова обсуждать, однако будут выдвинуты и свои условия. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что указанный план выглядит категоричным и составлен без учета земных реалий.

По мнению эксперта, не наблюдается никакого плана, кроме одного единственного заявления в виде категоричного требования и нескольких непроясненных обстоятельств.

Он уточнил, что в таком случае вариант его реализации только один — встречаться и обсуждать, а в представленном виде это неприемлемо.

Ранее Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия.