Вэнс перечислил несколько условий перезапуска отношений США и России

В разговоре с изданием The Wall Street Journal вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил , что, если президент России Владимир Путин не пойдет навстречу и не примет мирный договор, обеспечивающий независимость Украины, Вашингтон готов наложить новые санкции на Москву и предпринять другие действия.

Он не исключил возможность перезагрузки отношений с Россией после успешного разрешения конфликта на Украине. Вэнс подчеркнул, что изоляция Москвы от западных рынков подталкивает ее к сближению с Китаем.

Как считает господин Вэнс, в итоге переговоры по Украине могут привести к соглашению, которое станет неожиданным для многих. При этом он отметил, что у американского президента Дональда Трампа «нет шор на глазах».

Ранее вице-президент США допустил возможность отправки на Украину американских войск, если провалятся переговоры с РФ.