Вэнс перечислил несколько условий перезапуска отношений США и России
Вэнс предложил перезагрузить отношения с РФ при мирной сделке по Украине
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В разговоре с изданием The Wall Street Journal вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, если президент России Владимир Путин не пойдет навстречу и не примет мирный договор, обеспечивающий независимость Украины, Вашингтон готов наложить новые санкции на Москву и предпринять другие действия.
Он не исключил возможность перезагрузки отношений с Россией после успешного разрешения конфликта на Украине. Вэнс подчеркнул, что изоляция Москвы от западных рынков подталкивает ее к сближению с Китаем.
Как считает господин Вэнс, в итоге переговоры по Украине могут привести к соглашению, которое станет неожиданным для многих. При этом он отметил, что у американского президента Дональда Трампа «нет шор на глазах».
Ранее вице-президент США допустил возможность отправки на Украину американских войск, если провалятся переговоры с РФ.