По словам политолога Александра Асафова, страны Старого Света опасаются реакции американского лидера на радикальные меры поддержки Незалежной в связи с его непредсказуемостью. Об этом сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что указанные опасения вполне оправданны. Так, давление Штатов можно увидеть в том, какие пошлины вводит Вашингтон и с какой риторикой выступает окружение Трампа. Однако глава Белого дома ведет к тому, чтобы перекинуть издержки по Незалежной на Европу.

По мнению эксперта, также президент США будет против тех мер поддержки Киева со стороны Брюсселя, которые смогут спровоцировать мировую войну. Тем не менее вариант, при котором европейские государства станут поставлять киевскому режиму американское оружие, главу Белого дома вполне устроит.

Ранее Песков прокомментировал идею стран ЕС усилить ВСУ.