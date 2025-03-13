Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что страны Европы сами не застрахованы от проявлений экстремизма. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Песков заявил о том, что те страны Европы, которые предлагают дать Киеву гарантии, усилив ВСУ, сами не застрахованы от проявлений экстремизма, так как во власти Украины до сих пор присутствуют националистические элементы и, соответственно, влияют на армию.

По словам представителя Кремля, во власти Украины до сих пор находятся националистические элементы, и если ВСУ станут сильнее, то о какой стабильности и тем более предсказуемости может идти речь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск поддерживает позицию Москвы и продолжит исполнять данные ранее договоренности.