Политолог Асафов пояснил, готов ли Вашингтон отказаться от членства в НАТО

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею о выходе государства из НАТО и ООН. По словам политолога Александра Асафова, Североатлантический альянс является наибольшим рынком по продаже оружия для Штатов, в связи с чем Вашингтон не откажется от членства в блоке. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что позиция Маска является позицией шантажа. Однако между НАТО и Штатами гарантированные контракты по оружию.

По мнению эксперта, аналогичный шантаж поможет Вашингтону надавить на союзников для роста расходов на оборону и вложений в бюджет военного блока. В результате дискуссия о выходе Штатов из Североатлантического альянса завершится дублированием требования американского лидера Дональда Трампа к партнерам платить больше. Тем не менее вопрос о том, где и как европейские члены военного блока станут применять оружие, уже не будет касаться ни американских производителей, ни Маска.

Ранее премьер Британии Стармер заявил, что намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.