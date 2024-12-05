Очередные требования киевского режима о необходимости вступлении в Североатлантический альянс призваны вернуть рассеивающееся внимание к украинскому конфликту. Украинский лидер регулярно старается выдавать что-то новое, чтобы про него не забывали: бессмысленный «саммит мира», «мирный план» и прочее. Политолог Александр Асафов рассказал об ухищрениях гибнущего киевского режима. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, подобные позиции следует воспринимать всего лишь как попытку удержать в международной повестке фокус на Киеве, в том числе и через подобные резкие заявления.

Ранее сообщалось, что план Трампа будет включать отказ Украины от территорий в пользу России.