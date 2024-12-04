Reuters: план Трампа будет включать отказ Украины от территорий в пользу России

План, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом для разрешения конфликта на Украине, включает в себя отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, а также на анализ идей, выдвинутых его советниками.

Консультанты Дональда Трампа обсуждают на публичных и закрытых встречах предложения, согласно которым значительная часть украинской территории может быть передана России в обозримом будущем.

При этом агентство подчеркивает, что Трампу еще нужно собрать основную рабочую группу для разработки мирного плана. Некоторые советники пытаются между собой и в беседах с избранным президентом продвигать идеи данного плана.

Как отмечают источники, окончательное соглашение во многом зависит от решений, принимаемых Трампом, Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее генсек НАТО Рютте предупредил Трампа об угрозе США в случае неудачной сделки по Украине.